"Нельзя переходить грань". Соловьев выгнал из студии ток-шоу начинающих драку экспертов

Ведущий ток-шоу "Кто против?" Владимир Соловьев выгнал из студии двух экспертов - Араика Степаняна и Грэга Вайнера, мужчины чуть было не начали драться.

Причиной конфликта стали обвинения со стороны Вайнера - он обвинил Степаняна во лжи и оскорбил, в ответ на это Степанян облил Вайнера водой. После этого наметился кулачный бой, однако Соловьев вовремя вмешался.

"Могут кипеть страсти. Могут быть самые жесткие отношения, но нельзя переходить грань", - отметил Соловьев.

Охрану, которая дежурила за кулисами, Соловьев попросил проконтролировать, чтобы эксперты не смогли продолжить там потасовку.