У МакГрегора новые неприятности: скандального бойца обвинили в домогательствах

В Ирландии полиция начала расследование против известного бойца смешанных единоборств (ММА) Конора МакГрегора. Его проверяют по делу о сексуальных домогательствах.

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Как пишет Р-Спорт со ссылкой на New York Times, обвинения против Конора еще в декабре выдвинула неизвестная женщина. В январе боец был арестован, допрошен и отпущен до окончания расследования.

Уточняется, что полиция не выдвигала против МакГрегора обвинения в преступлении. Домогательства не были доказаны, а тот факт, что расследование продолжается, еще не означает, что ирландец виновен.

Стоит отметить, что Конор уже давно женат, у него есть дети.

Напомним, недавно МакГрегор угодил в очередной скандал: разбил телефон фаната, который хотел его сфотографировать. На этой неделе боец в очередной раз объявил о своем уходе из спорта.