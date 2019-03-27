Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли

Минздрав РФ предложил ввести всеобщее йодирование соли в стране с 2020 года, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Необходимость подготовки данного проекта в ведомстве объяснили проблемой возникновения заболеваний, связанных с дефицитом йода.

"Ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 млн взрослых и 650 тыс. детей с заболеваниями щитовидной железы", — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в январе с намерением внесения в Госдуму РФ законопроекта об обязательном йодировании соли выступили активисты Общероссийского народного фронта.