Банк России сообщил о росте максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, по данным Центробанка РФ.

В первой декаде марта, как отмечается в сообщении регулятора, данный показатель составлял 7,68%.

В десятку кредитных организаций, привлекающих больше всего депозитов, входят "Сбербанк", "Совкомбанк", ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".