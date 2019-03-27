27 Марта 2019
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Экономика В России

Банк России сообщил о росте максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, по данным Центробанка РФ.

В первой декаде марта, как отмечается в сообщении регулятора, данный показатель составлял 7,68%.

В десятку кредитных организаций, привлекающих больше всего депозитов, входят "Сбербанк", "Совкомбанк", ВТБ, "Райффайзенбанк", "Газпромбанк", "Московский кредитный банк", "Альфа-банк", "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Россельхозбанк".

центральный банк, центробанк, ЦБ(2018)|Фото: Накануне.RU

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Банк России сообщил о росте максимальной ставки по вкладам топ-10 банков

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Теги: Банк России, ЦБ РФ, вклады, банки, Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК Открытие, Промсвязьбанк, Россельхозбанк



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