Сирия запросила заседание СБ ООН по Голанским высотам

Дамаск запросил заседания Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Франс Пресс" и его дипломатические источники, дата мероприятия будет назначена Францией, председательствующей в Совбезе в марте.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанами, объяснив это поддержкой безопасности ближневосточного государства.

Данное решение было осуждено Лигой арабских государств как "стремление придать легитимность израильской оккупации". Ещё ранее, до подписания указа, намерение американского лидера было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение нормами международного права, а также принципом "земля в обмен на мир". Признавать израильский суверенитет над спорной территорией отказался также Евросоюз.

Голанские высоты были оккупированы Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексированы. Данная территория составляет чуть более 1 тыс. кв. км.