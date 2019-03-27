Порошенко назвал Путина своим главным и единственным оппонентом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Он также уточнил, что его противник — единственный.

"Мой оппонент... я этого не стесняюсь и говорю это открытым текстом, единственный, потому что остальные боятся это делать... мой оппонент — Путин", — передаёт "РИА Новости" слова Порошенко, сказанные в эфире программы "Свобода слова".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, украинский президент призвал жителей своей страны не вставать на колени перед российским лидером.

Напомним, в первом туре президентских выборов на Украине, согласно опросам, уверенно лидирует актёр Владимир Зеленский, а Порошенко за выход во второй тур будет бороться с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.