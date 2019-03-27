В Лабытнанги мужчина с подростком "обчистили" банковский счет

В городе Лабытнанги заведено уголовное дело в отношении подростка и его взрослого приятеля, который подозреваются в краже с банковского счета.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Ямало-Ненецкому АО, 28-летний мужчина и его 15-летний приятель, решили завладеть деньгами знакомого. 8 марта 2019 года злоумышленники пригласили потерпевшего съездить на автомобиле в город Салехард. По дороге фигуранты попросили потерпевшего сесть за руль. В это время подросток воспользовался его мобильным телефоном и с помощью программы "Сбербанк-Онлайн" перевел на банковскую карту своего приятеля 50 тыс. руб.

Украденные деньги мужчина и несовершеннолетний разделили поровну, после чего потратили.

Подозреваемые признают свою вину и раскаиваются.