Козак: Ford не будет продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, компания намерена сосредоточиться на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей, где она уже имеет "успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit".

"А управлять этим бизнесом будет их российский партнёр — группа "Соллерс", которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в результате его реструктуризации", — ответил в интервью Козак "Коммерсант" на вопрос о том, может ли правительство РФ продлить для автопроизводителя сроки для подписания специнвестконтракта (СПИК).

Вице-премьер добавил, что в настоящее время кабмин обсуждает с "Соллерс" заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге (Республика Татарстан), а также по его дальнейшей локализации в стране. Предполагается подписание контракта "в ближайшие два месяца".