В Тюмени будут судить главаря банды, который похищал с братом предпринимателей

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 50-летнего главаря банды и его 45-летнего двоюродного брата - жителей Тюмени.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, старший из злоумышленников в 2010 году создал банду для похищения бизнесменов и вымогательства у них денег. В состав банды вошли его двоюродный брат и еще три человека. В октябре 2011 года злоумышленники похитили бизнесмена и несколько дней его удерживали, требуя крупную сумму денег. Для устрашения они вывезли мужчину в лес, где заставили выстрелить в своего сообщника, сняв это на видео.

Под угрозой передачи записи полиции, бандиты заставили отдать бизнесмена 20 млн руб. После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы. Злодеи были задержаны и по решению суда заключены под стражу. Лишь после задержания фигурантов, предприниматель узнал, что убийство было инсценировкой.

Тем временем, двум бизнесменам, оказавшим сопротивление при похищении, были причинены смертельные травмы.

Также следствие установило, что обвиняемые занимались преступной деятельностью и до создания банды.

В ходе следствия с обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, они признали вину. Уголовные дела направлены в Тюменский областной суд для рассмотрения.

Расследование уголовного дела в отношении остальных злоумышленников в скором времени будет завершено.