Правительство и нефтяники окончательно договорились продлить заморозку на топливо

Цены на топливо в России заморожены до лета.

Кабмину удалось договориться с нефтяниками о продлении заморозки его розничной стоимости до 1 июля. Кроме того снизится базовая стоимость горючего. Для оптовиков бензин подешевеет примерно на 5 тыс. руб. за тонну, солярка — на 4 тыс. Это поможет эффективнее торговать на внутреннем рынке и не нести при этом убытков.

По мнению экспертов, заморозка розничных цен дала эффект - запасы дизеля в России, по сравнению с прошлым годом выросли сразу на 30%, бензина — минимум на 10%, сообщает "Пятый канал".

Напомним, ранее проект членов КПРФ о госрегулировании внутренних цен на бензин дошел до первого чтения в Госдуме. Несмотря на то, что сами депутаты в прошлом году требовали "укротить" ценники на АЗС, профильный комитет дал отрицательное заключение, как и кабинет министров.

В 2018 г. топливная инфляция в России почти в два раза превысила общую, при этом власти обещают, что в наступившем году бензин в рознице подорожает на 4,3%. Оптимистичной такую оценку считают не только эксперты, но и сенаторы – члены Совфеда уже просили ввести законодательное ограничение роста цен.