Названы самые популярные легковушки в России

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых популярных легковых автомобилей в России.

Возглавила список продаваемых машин в 2018 году Hyundai Solaris, которых было продано 65,6 тыс. экземпляров. Второе и третье места рейтинга заняли отечественные Lada Granta и Vesta (65,2 и 65,1 тыс. штук соответственно).

Далее по популярности идет Volkswagen Polo (59,5 тыс. проданных седанов), а на пятом месте Kia Rio, которых продано 59,4 тыс. экземпляров.

Ранее был составлен рейтинг самых лучших автомобилей прошлого года. Самой надежной машиной оказалась Toyota Camry седьмого поколения.

Самой безопасной машиной признали Volvo XC90. Новое поколение Mercedes Maybach S600 названо самой комфортной машиной.