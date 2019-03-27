Правительство РФ сообщило о возможном росте пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала в России может увеличить пенсии участникам программы на 20% в зависимости от уровня зарплаты.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. "Нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии наших пенсионеров, по оценкам, индивидуальный пенсионный капитал позволит увеличить пенсии до 20% от уровня зарплаты, а также создаст дополнительные финансовые ресурсы - около полутора процентов ВВП", - отметил Силуанов, сообщает "Интерфакс".

ИПК должно будет заменить накопительную часть пенсии. Предполагалось, что отчисления от зарплаты будут добровольными, софинансировать накопления смогут работодатели.

ИПК предполагает 6%-ные отчисления работников в накопительную часть пенсии, платежи будут добровольными. Сегодняшние 22%-е отчисления направятся в распределительную систему и станут страховой частью пенсии. Проект закона планировалось внести до конца 2018 г., но этого не произошло.