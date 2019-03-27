Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги

27 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан.

"Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег. Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников", - отметил информированный источник.

По другим данным, Абызов был задержан 26 марта по дороге из терминала бизнес-авиации "Внуково-3", куда он прибыл частным самолетом из Италии.

В последнее время Абызов проживал не только в Италии, но и в США, сообщает "Интерфакс".

Напомним, следствие считает, что Абызов с 2011 по 2014 годы создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм.

Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Тем временем, сам экс-министр вину в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. не признает. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Михаил Абызов, задержание, экс-министр, мошенничество, СК, ФСБ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.03.2019 00:04 Мск Экс-министр Абэзов не признает вину
Ранее 26.03.2019 20:26 Мск В Москве задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3020

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети