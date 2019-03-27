Абызова задержали, заманив в Россию на день рождения экс-коллеги

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов приехал в Россию из-за границы, где он проживал в последнее время, на день рождения бывшего коллеги, после чего был задержан.

"Абызов приехал в Россию примерно неделю назад на день рождения одного из своих бывших коллег. Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников", - отметил информированный источник.

По другим данным, Абызов был задержан 26 марта по дороге из терминала бизнес-авиации "Внуково-3", куда он прибыл частным самолетом из Италии.

В последнее время Абызов проживал не только в Италии, но и в США, сообщает "Интерфакс".

Напомним, следствие считает, что Абызов с 2011 по 2014 годы создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм.

Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Тем временем, сам экс-министр вину в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. не признает. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения