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Общество Приволжский ФО

Дело об отравлении ульяновских суворовцев передано в Самару

Расследование уголовного дела по факту заражения эхинококкозом воспитанников ульяновского суворовского училища передано в Самару.

Как сообщил на своей странице в "ВКонтакте" депутат Госдумы Алексей Куринный, "версия о заражении через пищу или воду не исключена". "С целью недопущения заболевания у жителей Ульяновской области должна быть проведена проверка пищевой продукции в учреждениях общественного питания региона", - написал народный избранник. Об этом говорится в сообщении Военного следственного управления по Центральному военному округу, которое направлено депутату.

Напомним, на 20 февраля диагноз "эхинококкоз" подтвержден у 49 ульяновских суворовцев. Тревогу подняли родители заразившихся детей. По их словам, у некоторых студентов обнаружили "червей в легких".

Сообщалось, что более 800 курсантов и сотрудников образовательного учреждения проходят обследования.

Суворовцы могли заразиться от собаки, заявил ранее эксперт, через воду и пищу эхинококкоз практически не передается.

В феврале ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом, отправили в Москву.

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Дело об отравлении ульяновских суворовцев передано в Самару

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Теги: суворовцы, отравление, эхинококкоз



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