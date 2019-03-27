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В "Роскачестве" сообщили, как ездить на такси безопасно

Эксперты "Роскачества" составили советы для пользователей такси.

Как сообщили Накануне в организации, необходимо доверять только проверенным агрегаторам для вызова машины. Сегодня высокая конкуренция среди агрегаторов привела к снижению стоимости перевозок, но вместе с тем падает уровень сервиса и безопасности.

Как сообщил замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский, с появлением мобильных приложений для заказа такси конкуренция обострилась, поездки стали дешевле, а время подачи машины сократилось.

Чтобы минимизировать возможные риски, в эксперты советуют пассажиру присмотреться к водителю. Если водитель выглядит рассеянным и усталым, не стоит доверять ему свою жизнь.

В ближайшем будущем в "Роскачестве" проверят мобильные приложения для заказа такси на уязвимости, из-за которых может произойти утечка данных пользователей,

В конце декабря стало известно, что ФАС проверит возможный сговор агрегаторов такси перед новогодними праздниками. "ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями-агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, ФАС проанализирует полученные данные и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Цариковский сообщил, что ведомство может проверить такси-агрегаторы в связи с сообщениями в соцсетях о завышении цен в преддверии новогодних праздников, в том числе и на наличие сговора. Он подчеркнул, что повышенные тарифы могут быть оправданы только чрезмерно высоким спросом.

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В "Роскачестве" сообщили, как ездить на такси безопасно

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Теги: Роскачество, такси



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