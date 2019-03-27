27 Марта 2019
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Политика В России

В Госдуме прокомментировали сообщения американских СМИ о "Посейдоне"

Депутат Госдумы Юрий Швыткин прокомментировал заявления американских СМИ, которые сообщили о подводных беспилотниках "Посейдон".

Так, телеканал CNBC, ссылаясь на данные американской разведки, сообщил, что эти аппараты поступят на вооружение российской армии не раньше 2027 года. При этом отмечалось, что подобных аналогов у США нет.

"Хочу огорчить США и сообщить им о том, что система "Посейдон" появится в арсенале Вооруженных сил России гораздо раньше, чем они предполагают", — заявил Швыткин.

"Американские политики открыто называют Россию враждебной, и у нас нет времени для того, чтобы оснащать ВС только к 2027 году", — отметил депутат, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, американская разведка представила доклад, где говорится о поступлении атомных подлодок-беспилотников "Посейдон" на вооружение России только в 2027 году. Как сообщает телеканал CNBC, на сегодняшний день у американской армии нет аналогов этому российскому оружию, так как "Посейдон" крайне трудно засечь. По данным разведки, у подлодки в арсенале присутствует дрон с ядерной боеголовкой.

В США считают, что Россия готовит это оружие в качестве ответной меры на удар при условии невозможности запуска советского ядерного оружия. Однако разведка Штатов ошиблась в расчетах: "Посейдон", по словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, будет спущен на воду в течение пары ближайших месяцев.

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В Госдуме прокомментировали сообщения американских СМИ о "Посейдоне"

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Теги: Посейдон, оружие



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