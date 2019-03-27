27 Марта 2019
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Политика За рубежом

В Москве сообщили, зачем отправили военных в Венесуэлу

Российские власти отправили своих военнослужащих в Венесуэлу по каналам военно-технического сотрудничества.

Как сообщила официальный представитель РФ Мария Захарова, нахождение российских специалистов на территории Боливарианской Республики регулируется соответствующим соглашением между странами, которые были подписаны в мае 2001 года. "Дополнительного одобрения шагов по развитию двустороннего ВТС парламентом Венесуэлы не требуется", — сказала дипломат, сообщает Lenta.ru.

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолёта, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключённым ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству. В то же время визит военнослужащих из РФ многие связывают с недавним заявлением Николаса Мадуро о том, что власти США решили убить его руками колумбийских спецслужб или наркомафии. Защитой венесуэльского президента объяснялось и "прибытие вагнеровцев".

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Накануне.RU назвал реакцию Запада на прибытие российских военных самолетов "естественной в условиях нашей активизации на этом континенте".

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В Москве сообщили, зачем отправили военных в Венесуэлу

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Теги: Венесуэла, военные, МИД РФ



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