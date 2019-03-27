Экс-министр Абэзов не признает вину

Следственный комитет задержал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и предъявил ему обвинение в организации преступного сообщества, а также хищении 4 млрд руб.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, "в ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании ему меры пресечения". По словам источников, в деле бывшего федерального министра могут появиться новые эпизоды и фигуранты. Меру пресечения Абызову изберут 27 марта.

Тем временем, сам экс-министр вину в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. не признает. По словам его адвоката Александра Асниса, "следователи нас уведомили, что завтра после 10:00 [мск] в Басманном суде Москвы в отношении него будет избрана мера пресечения", сообщает ТАСС.

Напомним, следствие считает, что Абызов с 2011 по 2014 годы создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм.

Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Причиненный ущерб составил 4 млрд рублей - все средства были выведены за границу.