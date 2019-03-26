Обвинение просит для экс-главы Коми 21 год в колонии строгого режима

Бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру грозит 21 год в колонии строгого режима - именно такой срок и штраф в 500 млн руб. попросил для него прокурор во время заседания суда по его делу, пишет РИА "Новости".

Напомним, Гайзера задержали в сентябре 2015 года. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд руб. помимо него проходят 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года экс-глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев был признан виновным в получении взятки в крупном размере. Он был осужден по "делу Гайзера". Ему дали 10,5 лет в колонии строгого режима.