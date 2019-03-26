27 Марта 2019
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Общество В России

"России осталось лет 30". В РПЦ заявили, что страну разделят китайцы и мусульмане

В РПЦ ответили на слова протоиерея Димитрия Смирнова, который заявил, что России "как государству русскому, осталось лет 30".

Смирнов отметил, что российскую Азию заполонят китайцы, а европейскую часть - мусульмане.

Замруководителя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что Смирнов вовсе не хотел никого пугать, а лишь призвал к бережному отношению к семье, а также к готовности рожать и воспитывать детей, пишет РИА "Новости".

Смирнов же в своем видеоблоге ранее отметил, что угроза семейным ценностям, многодетности, ответственности в отношениях с противоположным полом является общей для представителей всех народов и вероисповеданий России.

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"России осталось лет 30". В РПЦ заявили, что страну разделят китайцы и мусульмане

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Теги: РПЦ, Димитрий Смирнов, Вахтанг Кипшидзе, Россия, дети



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