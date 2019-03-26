26 Марта 2019
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Происшествия В России

В Москве задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов

В Москве задержан экс-министр открытого правительства РФ Михаил Абызов.

Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщили Накануне.RU в СКР.

Следствие считает, что Абызов с 2011 по 2014 годы создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм.

Соучастниками экс-министра стали сразу несколько человек - Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Обманом злоумышленники похитили деньги двух компаний - ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".

Причиненный ущерб составил 4 млрд рублей - все средства были выведены за границу.

Сейчас с задержанными работают следователи. Стоит отметить, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России.

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В Москве задержан экс-министр открытого правительства России Михаил Абызов

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Теги: Михаил Абызов, задержание, экс-министр, мошенничество, СК, ФСБ



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