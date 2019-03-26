Несколько месяцев условного срока получил мужчина, по вине которого на Южном Урале утонула девочка

56-летний житель Чебаркуля признан виновным в причинении смерти по неосторожности 15-летней девочке.

В конце июля прошлого года на озере Чебаркуль мужчина в пьяном виде за рулем гидроцикла допустил его опрокидывание, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

15-летняя девочка-пассажирка упала в воду и утонула - на ребенке не было спасательного жилета. Мужчина же выплыл на берег.

Суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы условно, также с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 1 млн руб.