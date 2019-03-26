Несколько месяцев условного срока получил мужчина, по вине которого на Южном Урале утонула девочка

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

Несколько месяцев условного срока получил мужчина, по вине которого на Южном Урале утонула девочка

56-летний житель Чебаркуля признан виновным в причинении смерти по неосторожности 15-летней девочке.

В конце июля прошлого года на озере Чебаркуль мужчина в пьяном виде за рулем гидроцикла допустил его опрокидывание, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

15-летняя девочка-пассажирка упала в воду и утонула - на ребенке не было спасательного жилета. Мужчина же выплыл на берег.

Суд назначил мужчине 8 месяцев лишения свободы условно, также с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 1 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Несколько месяцев условного срока получил мужчина, по вине которого на Южном Урале утонула девочка

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: девочка, школьница, ребенок, Чебаркуль, суд, гидроцикл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.10.2018 06:06 Мск Житель Чебаркуля, по вине которого утонула школьница, вскоре отправится под суд
Ранее 02.08.2018 16:04 Мск На мужчину, из-за которого на озере Чебаркуль утонула школьница, возбудили дело
Ранее 01.08.2018 11:21 Мск В озере Чебаркуль утонула 15-летняя школьница: тело до сих пор не нашли

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2871

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети