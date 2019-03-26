Единоросса, раскритиковавшего в соцсетях итоги выборов мэра Усть-Илимска, оценит партийная комиссия

Член партии "Единая Россия" Владимир Иващенко в соцсетях резко раскритиковал итоги выборов мэра Усть-Илимска Иркутской области, в которых победила представляющая ЛДПР 28-летняя домохозяйка. Оценку его высказываниям дадут на комиссии регионального исполкома партии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе иркутского реготделения "ЕР".

В партии заявили, что с уважением относятся к выбору жителей Усть-Илимска. "Любые комментарии на эту тему, которые выражают отдельные члены партии, являются их сугубо частным мнением, не имеющим ничего общего с позицией партии", - говорится в заявлении.

В своих соцсетях Иващенко заявил, что жители города "не понимают, что натворили", выбрав "малолетку без образования".

Единороссы намерены "дать жесткую оценку хамским высказываниям Владимира Иващенко". "Его действия вызвали резкое осуждение членов партии. Персональное дело Владимира Иващенко будет рассмотрено уже завтра в региональном исполкоме партии на специальной комиссии, созданной по поручению Секретаря ИРО ВПП "Единая Россия", - добавили в реготделении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на досрочных выборах мэра Усть-Илимска кандидата от "Единой России" Сергея Зацепина обошла домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая от ЛДПР, набрав почти 44% голосов (у Зацепина лишь 37%).