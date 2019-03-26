Арашукову продлили арест до 30 июня

Арест временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова продлили до 30 июня. Такое решение вынес Басманный суд Москвы, передает "Интерфакс".

Напомним, Арашуков подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.

Также до 30 июня продлен срок ареста двоюродному брату сенатора - гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову и директору филиала ООО "Газпром Ставрополь" в Ессентуках Алану Кятову.

На заседании суда, где рассматривался вопрос о продлении ареста фигурантам дела, Арашуков назвал свое уголовное преследование "наглым и беспардонным", а также заявил, что является "патриотом своей страны". Также подследственный сенатор отметил, что понимает, что все зависит не от него.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Басманный суд Москвы временно отстранил Рауфа Арашукова от должности.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали сенатора Арашукова. Он был отправлен под стражу.

В этот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан Арашуков-старший, он не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.