В Ленинградской области мужчина пытался поджечь себя в автомобиле

В Ленинградской области нетрезвый мужчина пытался поджечь себя в автомобиле, полиция пресекла его действия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел сегодня утром в городе Кириши Ленинградской области. Находившийся в машине "Ауди" мужчина разлил бензин на сиденье автомашины и поджег его.

Сотрудники полиции, которые ранее начали переговоры с ним, оперативно предотвратили распространение пламени и вытащили мужчину из горящего автомобиля. "По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы его поступка устанавливаются", - говорится в сообщении.

Ранее участник инцидента был неоднократно судим. В отношении него составлены административные протоколы о мелком хулиганстве и управлении транспортным средством в состоянии опьянения.