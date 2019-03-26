Горринга оставили под арестом

Экс-замруководителя "Росгеологии" Руслана Горринга оставили под арестом. Такое решение принял Мособлсуд, передает "Интерфакс".

"Постановление Домодедовского городского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Напомним, Горринг был уволен в январе текущего года. Причиной стала запись стрима на сервисе Twitch, на которой чиновник рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и отношения с сотрудницами госхолдинга. В марте Горринга задержали в аэропорту для допроса в качестве подозреваемого в свершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщало Накануне.RU, временно исполняющим обязанности генерального директора"Росгеологии" после увольнения главы ведомства Романа Панова назначен его первый заместитель Сергей Сучков. Накануне стало известно, что Панов покинул свой пост.