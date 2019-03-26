Росстат ухудшил демографический прогноз: без резкого роста рождаемости население будет убывать

Росстат ухудшил прогноз численности населения России, следует из опубликованного зимой бюллетеня "Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Росстат изменял прогноз в сторону улучшения, ожидая при высоком варианте роста населения до 157 млн, что распространили все СМИ. Это, однако, было основано на том, что рождаемость будет расти (до 2 детей на женщину), смертность - и дальше снижаться, а миграционный прирост - увеличиваться, что является маловероятным, поскольку не подтверждается статистикой.

В нынешнем высоком варианте рождаемость уже ожидается ниже, что само по себе показательно. В целом он предполагает рост к 2035 году: рождаемости - до 1,89 детей на женщину, ожидаемой продолжительности жизни - до 81,5 лет, а ежегодного миграционного прироста - до 450 тыс. В этом случае население достигнет только 153 млн, но исключительно за счет миграции, так как даже это снижение смертности и увеличение рождаемости не дадут суммарного естественного прироста, который будет около нуля.

Более вероятным является средний вариант прогноза. Согласно ему, рождаемость будет медленно расти до 1,7 детей на женщину, ожидаемая продолжительность жизни достигнет 77 лет, а миграционный прирост будет около 250 тыс. в год. В этом случае к 2035 году население России снизится на 3 млн - до 144 млн, причем "естественная" убыль составит 7 млн, а миграция компенсирует 4 млн.

При таком развитии событий Приволжский федеральный округ потеряет 8% населения, Сибирский - 6%, Дальневосточный - 5%, причем некоторые регионы (Коми, Еврейская АО, Курганская область) лишатся более 20% населения. Ожидается, что наиболее увеличат численность населения Чечня (29%), Севастополь (25%), Тюменская область без автономий (19%), Тыва (16%), Московская область (16%), Санкт-Петербург (14%), Москва (10%), причем только Чечня и Тыва за счет естественного прироста.

Если же рождаемость будет сохраняться на нынешнем уровне (1,5-1,6), ожидаемая продолжительность жизни - расти очень медленно (до 75 лет), а миграционный прирост - не превышать 150 тыс., то тогда к 2035 году в России будут жить лишь 138 млн, а "естественная" убыль за эти годы составит 10 млн. Это низкий вариант прогноза.

Если сравнивать демографическую динамику последних лет с прогнозом Росстата 2015 года, то сейчас реализуется низкий вариант. Однако поскольку в 2015 году были достигнуты пиковые показатели рождаемости, то низкий вариант от базы 2015 года сейчас является средним. Поэтому наиболее вероятным развитием событий является комбинация нынешних низкого и среднего вариантов. А значит, в ближайшие 15 лет Россию ожидает сокращение населения на несколько миллионов человек, причем структура населения еще больше ухудшится.

Так, по среднему варианту к 2036 году численность населения в трудоспособном возрасте сократится с 81 млн до 78 млн, а по низкому - до 75 млн, даже с учетом постепенно повышения пенсионного возраста. Численность населения в возрасте старше трудоспособного по среднему варианту вырастет с нынешних 38 млн до 44 млн, по низкому - до 42 млн.

Наибольшие потери понесет численность населения моложе трудоспособного возраста. Сейчас оно составляет 27 млн, а будет 22 млн по среднему варианту и 20 млн - по низкому.

В результате демографических изменений коэффициент демографической нагрузки, показывающий число нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста, будет расти во всех вариантах. Сейчас он составляет 804, а будет от 829 при низком варианте до 893 при высоком - за счет роста ожидаемой продолжительности жизни при низкой рождаемости в предыдущие десятилетия.

Как заявлял ранее депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин, "убыль населения, да еще в мирное время, являются серьезным основанием для коррекции государственной политики по целому ряду сфер". Прошлогодний прогноз Накануне.RU также показывал сокращения численности населения России, невзирая на увеличение ожидаемой продолжительности жизни.

Росстат подтвердил то, о чем Накануне.RU пишет давно: без значительного роста рождаемости население будет только убывать. Оно будет убывать при тех самых показателях, которые заложены в качестве целевых и при которых Минтруд почему-то ожидает, что естественный прирост населения возобновится к 2023-2024 гг., о чем заявил в недавнем послании Федеральному Собранию и президент Владимир Путин. Интересно, знакомы ли они с расчетами Росстата?