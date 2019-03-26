В мэрии Нижневартовска назвали причину пожара, из-за которого сгорела крыша жилого дома

Причиной пожара в доме №49 по Чапаева в Нижневартовске стало короткое замыкание изоляции питающего провода. Итоги расследования трагедии озвучили на совещании, которое провёл глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался в 16.51 12 февраля. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовску Виталий Короткий рассказал, что расследование случившегося завершили 14 марта. В процессе разбирательств опросили много свидетелей, провели пожарно-техническую экспертизу и исследование для определения качества прошедшей до этого огнезащитной обработки кровли.

"Выяснилось, что данные работы выполнены некачественно – состав нанесен неравномерно. Кроме того, стало известно, что во время капитального ремонта подрядчик использовал состав, отличный от заявленного в проекте. По данному факту выделено отдельное производство по признакам статьи уголовного кодекса "Мошенничество", материалы направлены в следственные органы", - сказал Короткий.

Согласно заключению эксперта, причина пожара – короткое замыкание изоляции питающего провода, ведущего от коммутатора ящика одного из провайдеров города. Очаг пожара расположен в восточной части чердачного помещения над третьим подъездом дом. Жители дома, чьи квартиры пострадали во время пожара или при его тушении, за документами должны обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы. Далее в частном порядке они смогут пойти в суд для возмещения ущерба.

22 февраля департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии заключил с ООО "ПромСпецСтрой" контракт на инженерное обследование строительных конструкций после пожара. После её проведения выяснилось, что обрушение чердачным плитам над пятым этажом не грозит. Результаты тепловизионной диагностики фасада говорят о том, что расположенный на нём утеплитель – в порядке.

Вскоре после пожара батареи в квартирах жильцов стали горячее. С 12 по 28 февраля жители бесплатно пользовались коммунальными услугами. Кроме того, мэрия признала восьми квартир непригодными для проживания и подлежащими ремонту. Две семьи получили жилье в маневренном фонде.

За материальной помощью из бюджета округа обратились 63 человека, 56 получили в общей сложности 1, 9 млн руб. За материальной помощью из города обратились 63 человека, 55 их них получили её на общую сумму в 1,3 млн руб. Четыре человека получат деньги из внебюджетных источников, так как у них отсутствует регистрация по месту жительства.

В 19.00 26 марта в школе №15 состоится встреча с жителями пострадавшего дома, на которой они узнают об итогах расследования и задать все необходимые вопросы.