26 Марта 2019
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Экономика Свердловская область

Налог на имущество физических лиц увеличится с переходом на кадастровую оценку недвижимости. Первые уведомления придут в 2021 году

Свердловские депутаты добились от регионального правительства ответа на вопрос, во сколько обойдётся гражданам применение кадастровой стоимости (КС), а не инвентаризационной стоимости (ИС) объектов недвижимости при расчёте налога на имущество физических лиц, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что сегодня областные законодатели уже приняли соответствующий закон, по которому Средний Урал в соответствии с федеральными требованиями перейдёт на кадастровую оценку имущества физических лиц 1 января 2020 года. Соответственно, первые налоговые уведомления придут плательщикам в начале 2021 года.

По информации заместителя губернатора, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергея Зырянова, на Среднем Урале 3 млн 48 тыс. объектов недвижимости, подлежащих налогообложению - квартиры, парковки, гаражи, дома. 2019 год станет переходным на новую систему расчета этого налога, в следующем начнётся оценка имущества физлиц, исходя из коммерческой оценки недвижимости.

Оценка будет производиться по муниципальным образованиям, на каждой территории по воле местных властей может быть установлен коэффициент-дефлятор от 0,1 до 06. То есть при определении величины налога для физлица, рыночная стоимость умножается на этот коэффициент (при этом изначально исключаются из налогового оборота 20 кв. метров на квартиру, 10 кв.м. на комнату и 50 кв.м. на частный дом, которые не облагаются налогом согласно федеральному законодательству). Отметим, что от уплаты этого вида налога освобождаются все пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды, военнослужащие и ряд других категорий, имеющих льготы согласно федеральному перечню.

сопоставление условий налогообложения(2019)|Фото: Накануне.RU

В крупных городах владельцы квартир, сданных в эксплуатацию после 2013 года, не платившие данный налог в связи с тем, что до этого времени применялась ИС, а с 2014 года её исключили, почувствуют разницу в полной мере, начав платить по КС.

Работа по определению величины КС будет идти в течение этого года, обновлённые данные об объектах недвижимости появятся уже в конце декабря на сайте Росеестра.
В первый год планируют применять понижающий коэффициент 0,2, но для третьего налогового периода он может вырасти до 0,6, однако при этом закон ограничивает рост налога не более 10% в год, в том числе в связи с переоценкой по КС.

прогноз налоговых платежей от кадастровой стоимости(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Зырянова, при переходе к КС, в результате применения коэффициентов-дефляторов, в первый год размер налога "незначительно увеличится" - примерно на 200 руб., затем прогресс может составить до 800 руб. ежегодно. При этом налог на квартиры улучшенной планировки существенно уменьшится и будет составлять около 800 руб. за однокомнатную квартиру и 2 тыс. 800 руб. за трёхкомнатную. А в новых домах планируется снижение налога с 10 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Эта тенденция на снижение затронет и элитное жильё.

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Налог на имущество физических лиц увеличится с переходом на кадастровую оценку недвижимости. Первые уведомления придут в 2021 году

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Теги: екатеринбург, заксо, недвижимость, налог



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Ранее 26.03.2019 10:46 Мск С 2021 года свердловчане будут платить налог на имущество, исходя из коммерческой цены недвижимости

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