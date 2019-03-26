Врачи роддома в Башкирии рассмеялись и зааплодировали, услышав отчет о своих "зарплатах"

Медики Салаватского роддома в Башкирии встретили смехом и аплодисментами слова директора медучреждения Альбины Фатыховой об их зарплате. Видеозапись появилась в Сети.

25 марта прошла встреча работников роддома с членом Совета по правам человека Наталии Евдокимовой. На ней директор заявила, что врачи в роддоме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки - 35,4 тысячи, детские медсестры - почти 30 тысяч, младший медперсонал – 21. После чего зал разразился овациями и смехом.

Позднее в интервью радиостанции "Говорит Москва" Фатыхова назвала смех медиков "запланированным сценарием" и "выступлением на публику".

Стоит отметить, сейчас в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, идет борьба против концессии. Врачи, потерявшие медицинский стаж и льготы из-за перехода, массово увольняются. Оставшиеся вступают в профсоюз "Действие".

Сопредседатель профосоюза Андрей Коновал в комментарии Накануне.RU заявил, что падение заработных плат произошло после перехода роддома к частнику. В ходе встречи Евдокимова попросила озвучить эти цифры, Фатыхова их назвала, что вызвало естественную, живую реакцию людей, пояснил он.

"Сложно подозревать, что еще и член Совета участвовала в этой якобы постановке", - подчеркнул представитель профсоюза. Коновал заявил, что профсоюз может предоставить расчетные листы: "У медсестры роддома выходило где-то 11 тысяч", - привел он реальные цифры.

Сопредседатель профосоюза полагает, что статистика сознательно искажена. "Или же, поскольку это средняя температура по больнице, значит, существенные деньги получают представители административного аппарата, и потом это отправляется в статистику", - заключил Андрей Коновал.