26 Марта 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

После гибели провалившегося под лед на Неве ребенка возбуждено уголовное дело

После гибели ребенка, провалившегося под лед на Неве, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности.

Как сообщало Накануне.RU, днем 25 марта двое малолетних детей вышли на лед реки Нева на участке, расположенном напротив дома 131 по проспекту Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Один из малолетних провалился в воду и утонул.

"В ходе следствия будут установлены обстоятельства гибели малолетнего, а также причины и условия повлекшие данное происшествие", - говорится в сообщении.

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После гибели провалившегося под лед на Неве ребенка возбуждено уголовное дело

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Теги: Санкт-Петербург, дети, лед, Нева, СКР



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