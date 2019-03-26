26 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Прокурор Югры просит разрешить Счётной палате контролировать, как Фонд капремонта тратит бюджетные деньги

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин предлагает разрешить Счётной палате округа проверять, как Фонд капремонта тратит выделенные на реконструкцию зданий бюджетные деньги. Законопроект об этом он внёс в окружную думу, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Согласно пояснительной записке, в 2017-19 гг. по программе капремонта должны отремонтировать 1,9 тыс. домов, на это заложено 14 млрд руб. В 2019 г. на капремонт домов потратят 8,5 млрд руб. (в 2018 г. – 2,7 млрд руб.), из них округ даёт 100 млн руб. (в 2018 г. - 38,9 млн руб.), местные бюджеты – 84,3 млн руб. (в 2018 г. - 34,9 млн руб.), а остальные 8,3 млрд собирают жители домов. В ушедшем году ремонт должны были сделать в 621 многоквартирном доме. По состоянию на 1 января 2019 г., полностью отремонтированы 522 дома, реконструкцию остальных перенесли на этот.

Недостаточные темпы заключения контрактов не позволяют полностью уложиться в сроки трёхлетней программы капремонта. То, что договоры не подписывают из-за отсутствия заявок, говорит о том, что Фонд капремонта не вовремя проводит конкурсы. Перенос мероприятий на следующий год без объективных причин может привести к её срыву, неэффективному использованию денег, как бюджетных, так и тех, что сдавали жильцы. Для контроля за тем, как Фонд капремонта использует полученные деньги, Ботвинкин предлагает разрешить Счётной палате округа контролировать использование организацией средств, выделенных на ремонт из бюджета.

Депутаты рассмотрят предложение прокурора на пленарном заседании 28 марта.

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Прокурор Югры просит разрешить Счётной палате контролировать, как Фонд капремонта тратит бюджетные деньги

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Теги: Евгений Ботвинкин, Фонд капремонта, бюджетные деньги



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