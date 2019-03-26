"В обмен на масло": Су-35 в Индонезию могут начать в этом году, несмотря на санкции США

Поставки истребителей Су-35 в Индонезию могут начаться уже в текущем году. Посол этой страны в РФ Мохамад Вахид Суприяди назвал данный вопрос "техническим". Он напомнил, что соответствующее соглашение уже подписано.

Как передаёт ТАСС, техническое воплощение договора задерживается только из-за системы расчетов, в которой взамен истребителей будут поставлены товары.

Джакарта чувствует на себе давление Соединённых Штатов, стремившихся сорвать сделку, однако индонезийская сторона уже считает приобретение Су-35 частью национальных интересов. Более того, Индонезия прорабатывает новые проекты РФ в области военно-технического сотрудничества.

В конце прошлого года сообщалось о том, что контракт расторгнут из-за угрозы американских санкций против Индонезии. Изначально предполагалось, что в эту страну будут отправлены 11 Су-35, часть стоимости которых будет оплачена пальмовым маслом, кофе и другими товарами.