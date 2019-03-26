Текслер наградил спасателей, полицейских и жителей города за ликвидацию последствий ЧС в Магнитогорске

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер наградил сотрудников МЧС, полиции и жителей города за ликвидацию последствий ЧС в Магнитогорске, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава области поблагодарил сотрудников и жителей города, участвовавших в поисковых работах, за помощь в дни трагедии.

"Люди оценили ваш труд, мужество и неравнодушие", - подчеркнул он.

В зале присутствовали сотрудники МЧС, которые дежурили с 30 на 31 декабря, и те, кто первыми пришли на помощь пострадавшим.

Напомним, в результате поисково-спасательных работ удалось спасти 18 человек с верхних этажей, шесть человек из под завалов.

Как отметили участники награждения, последствия ЧС были самыми масштабными по количеству жертв в регионе в постсоветский период.

Всего награды МЧС получил 141 магнитогорец.