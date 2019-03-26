26 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Бойко и Медведчук летали в Москву с разрешения Порошенко, - кандидат в президенты

Визит в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктора Медведчука был согласован с президентом Петром Порошенко. Об этом заявил кандидат в президенты от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул, сообщает его пресс-служба.
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По его словам, визит не мог состояться без разрешения Порошенко, так как на Украине запрещено прямое авиасообщение с Россией. Вилкул заявил, что он, в отличие от Бойко, поедет в Москву не как "интурист", а как президент, который быстро добьется мира и восстановит экономические отношения с Россией.

Заявление Вилкула, похоже, направлено против Бойко с целью скомпрометировать его связями с Порошенко перед избирателями юго-восточных областей. Напомним, Вилкул был выдвинут от той части "Оппозиционного блока", которая ориентируется на олигарха Рината Ахметова, а его отказ объединяться с более рейтинговым Бойко сыграл на раскол политического потенциала юго-востока страны, что на руку действующей власти.

Напомним, Бойко и Медведчук обсудили в Москве возможность транзита газа после 2019 года. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что прямые поставки газа на Украину могут снизить его цену минимум на четверть. Не исключено, что Порошенко, если он дал разрешение на этот визит в Москву, таким образом мог выведать планы России по газовому вопросу, оставшись в стороне.

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Бойко и Медведчук летали в Москву с разрешения Порошенко, - кандидат в президенты

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Юрий Бойко, Виктор Медведчук



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