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Происшествия Курганская область

В Кургане дело обвиняемого в убийстве мужчины возле ночного бара "Play Cafe" передано в суд

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Ерохина - его обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, среди которых причинение вреда здоровью, хулиганство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, кража.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ерохина заключили под стражу в конце октября прошлого года. Следствие считает, что именно он расправился с еще одним курганцем Игорем Леоновым возле скандально известного ночного клуба "Play Cafe". Ранее в разговоре с корреспондентом Накануне.RU Дмитрий Ерохин рассказал свою версию событий той ночи 9 июля этого года - он отметил, что лишь пытался защитить себя и свою девушку.

По версии следствия, пьяный Ерохин подрался с Леоновым, нанеся последнему удар ножом в ногу. Истекающий кровью Леонов побежал в сторону двора за домом №128 на улице Советской. Ерохин догнал его и добил из пистолета ограниченного поражения. От потери крови Леонов умер возле газовой колонки, лежа на земле.

Также следователям удалось установить, что в апреле этого года также в пьяном виде Ерохин в караоке-клубе "Ели-Пели" в Кургане расстрелял мужчину - он спровоцировал конфликт с ним и выстрелил потерпевшему в грудь. Мужчина выжил.

Сейчас следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

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В Кургане дело обвиняемого в убийстве мужчины возле ночного бара "Play Cafe" передано в суд

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Теги: Play Cafe, Курган, убийство, Дмитрий Ерохин, Игорь Леонов, СК



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