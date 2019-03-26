26 Марта 2019
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Медведев поручил подготовить акт о выделении дополнительно 1 млрд рублей на поддержку российского кинематографа

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить документ о выделении дополнительных средств на поддержку отечественной кинематографии. Соответствующее поручение опубликовано по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии 15 марта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.
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"Минкультуры России и Минфину России… внести в установленном порядке проект акта Правительства Российской Федерации о выделении в 2019 году Минкультуры России из резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительных бюджетных ассигнований в размере 1 млрд рублей на предоставление субсидии Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на поддержку производства и проката национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссёров-мультипликаторов", - говорится в тексте документа.

Сделать это ведомствам необходимо до 15 мая 2019 года.

Также Минкульту поручено проработать вопрос о дальнейшем развитии сети кинопоказа в России и при необходимости внести соответствующие предложения до 5 июня 2019 года.

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Медведев поручил подготовить акт о выделении дополнительно 1 млрд рублей на поддержку российского кинематографа

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Теги: Дмитрий Медведев, Минкульт, кинематограф, развитие



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