Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир детям-сиротам, жильцам аварийных домов, врачам и учителям Кировграда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 26 марта в Кировграде вручили ключи от квартир в новом доме детям-сиротам, жильцам расселяемых ветхих и аварийных домов, учителям, врачам, тренерам и работникам филиала "Уралэлектромедь". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Новый дом был построен в рамках муниципального контракта. Стоимость жилого дома - 223 млн руб. В пяти секциях расположено 148 квартир. Новостройка позволила решить в Кировграде сразу комплексно проблемы нескольких категорий горожан, нуждающихся в жилье. Ключи из рук губернатора получили 28 кировградцев.

Кроме того, в рамках муниципальных программ новоселье отпразднуют 34 семьи врачей кировградской центральной городской больницы и работники других бюджетных учреждений. Учителя получили ключи от восьми служебных квартир, тренеры спортивных школ – от шести квартир. Получили долгожданные ключи 35 семей, проживавших в аварийных домах. Для малоимущих горожан предназначено 13 квартир.

Часть квартир выкуплена градообразующими предприятиями для своих сотрудников. Глава УГМК Андрей Козицын вручил ключи 23 семьям молодых специалистов филиала "Производство полиметаллов" АО "Уралэлектромедь".

"У дома, который обрел своих жильцов, непростая судьба. Его строительство началось в 1992 году, но из-за недостатка финансирования работы останавливались. Только в январе 2018 года управление капитального строительства Кировградского городского округа заключило муниципальный контракт со строительной компанией на завершение работ", - добавили в департаменте.

В ходе рабочей поездки в Кировград Куйвашев также проинспектировал стройплощадку новой станции водоподготовки. Стоимость строительства составляет более 337 миллионов рублей, причем 302,6 миллиона направлены из областного бюджета. Ожидается, что новая станция будет запущена в ближайшее время. Жители Кировграда получат качественную питьевую воду, а город дополнительные мощности для обеспечения водой новостроек.