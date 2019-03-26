26 Марта 2019
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Происшествия Тюменская область

Арестованы трое сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Тюменской области

В Тюмени арестованы трое сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сообщили Накануне.RU в канцелярии гражданских дел Ленинского районного суда Тюмени.

Срок ареста – два месяца. Детали дела не разглашаются. Добавим, глава управления Юрий Алтынов с сегодняшнего дня ушёл на больничный. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе УМВД.

Напомним, ранее стало известно о следственных действиях, которые провели в региональном главке сотрудники ФСБ. Они якобы прошли в кабинетах высокопоставленных полицейских. По неподтвержденной информации, дело связано с обналичкой, задержан ряд силовиков, в том числе высокопоставленных.

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Арестованы трое сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Тюменской области

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Теги: отдел по борьбе с экономическими преступлениями, арест



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