Арестованы трое сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД по Тюменской области

В Тюмени арестованы трое сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сообщили Накануне.RU в канцелярии гражданских дел Ленинского районного суда Тюмени.

Срок ареста – два месяца. Детали дела не разглашаются. Добавим, глава управления Юрий Алтынов с сегодняшнего дня ушёл на больничный. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе УМВД.

Напомним, ранее стало известно о следственных действиях, которые провели в региональном главке сотрудники ФСБ. Они якобы прошли в кабинетах высокопоставленных полицейских. По неподтвержденной информации, дело связано с обналичкой, задержан ряд силовиков, в том числе высокопоставленных.