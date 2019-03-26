26 Марта 2019
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Пусть едут! Минтранс поддержал снятие запретов на передвижение для большегрузов

26 марта на сайте Федеральной антимонопольной службы публикуется информация о поддержке Министерством транcпорта снятия любых ограничений передвижения по дорогам в связи с наступлением весеннего сезона. Власти субъектов и особенно муниципальные власти с апреля традиционно накладывают ограничения для передвижения большегрузов и другого транспорта в этот период, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из сообщения антимонопольного ведомства, в Минтрансе согласились с доводами специалистов службы, которые ранее предлагали отменить любые ограничения для передвижения автотранспорта по дорогам федерального значения. В 2019 году их не будет. Дело за малым – убедить региональные и местные власти последовать примеру "федералов".

"ФАС настойчиво рекомендовала местным властям брать пример с федеральных автодорог и не принимать решения, мешающие свободному перемещению грузов. Но без дополнительного давления со стороны товаропроизводителей и автоперевозчиков региональные власти могут "не увидеть" рекомендации из Москвы", - говорится в релизе на сайте ФАС.

Пока неизвестна реакция на это обращение ни одного руководителя регионов, обычно власти на местах объясняют введение сезонных ограничений желанием поберечь дорожное полотно.

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Пусть едут! Минтранс поддержал снятие запретов на передвижение для большегрузов

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Теги: ФАС, Минтранс, ограничение движения



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