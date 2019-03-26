26 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Савченко призвала украинцев не голосовать за Порошенко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая уже год арестована по обвинению в подготовке терактов в Киеве, обратилась к жителям страны с призывом не голосовать на президентских выборах за старых политиков и, если нужно, защитить свой голос на майдане. Об этом она написала в Facebook, имея в виду прежде всего президента Петра Порошенко.
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Она подчеркнула, что "Петр уже потерял не только совесть, а и остатки здравого смысла". Так она прокомментировала его обещание "вернуть" Крым.

"Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест "Roshen" из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти!" - написала Савченко.

Неделю назад она написала, что "Порошенко и Тимошенко по старой привычке, в предвыборной лихорадке, пытаются утопить друг друга в дерьме", а украинцам, кто бы ни победил на президентских выборов, могут "подсунуть свинью", в том числе если победит шоумен Владимир Зеленский, которого она подозревает в предательстве. В то же время Савченко не указывает, кого она поддерживает и за кого призывает голосовать.

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Савченко призвала украинцев не голосовать за Порошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Надежда Савченко



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