РосРАО официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской свалки

Предприятие "РосРАО", входящее в структуру Росатома, официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской городской свалки - распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится на официальном портале правовой информации.

Распоряжение подписано 26 марта.

Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил, что власти, учитывая поставленные задачи, нацелены на то, чтобы в Челябинской области была реализована серьезная программа по экологическому оздоровлению региона.

"Убежден, что подготовка города к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС позволят ускорить этот вопрос", - отметил тогда Кобяков.