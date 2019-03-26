26 Марта 2019
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Общество Челябинская область

РосРАО официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской свалки

Предприятие "РосРАО", входящее в структуру Росатома, официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской городской свалки - распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится на официальном портале правовой информации.

Распоряжение подписано 26 марта.

Ранее советник президента России Антон Кобяков отметил, что власти, учитывая поставленные задачи, нацелены на то, чтобы в Челябинской области была реализована серьезная программа по экологическому оздоровлению региона.

"Убежден, что подготовка города к проведению в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС позволят ускорить этот вопрос", - отметил тогда Кобяков.

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РосРАО официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской свалки

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Теги: РосРАО, Челябинск, свалка, рекультивация, исполнитель



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