26 Марта 2019
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Политика В России

Ковтун переходит в Совет Федерации, - СМИ

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором Совета Федерации от региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

На выборах в мурманскую областную думу 2016 года Ковтун возглавляла список "Единой России". Это дает ей право претендовать на мандат депутата областного заксобрания и от него быть делегированной в Совфед.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Марина Ковтун подтвердила информацию о своей отставке. Во время брифинга она заявила, что приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре.

Президент принял ее отставку. Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.

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Ковтун переходит в Совет Федерации, - СМИ

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Теги: марина ковтун, совет федерации



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