В Свердловской области потратят на отдых детей более миллиарда казённых рублей 

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика

В Свердловской области потратят на отдых детей более миллиарда казённых рублей 

Расходы региональной казны на детскую оздоровительную кампанию в текущем году составят 1 млрд. 795 млн. руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом депутатам ЗакСО на очередном заседании регионального парламента доложила министр общего и среднего образования Свердловской области Нина Журавлева. По её словам, в текущем году детским отдыхом и оздоровлением детей будут заниматься 1253 организации, в том числе 71 загородный лагерь, 40 лагерей труда отдыха, 27 санаторно-оздоровительные организации. Всего планируется охватить организованным отдыхом и оздоровлением не менее 402 тысяч 749 детей. По сравнению с прошлым годом сумма, традиционно выделяемая из областной казны на оздоровление подрастающего поколения, увеличена на 333 млн. руб.

"Это небывало высокая цифра", - сказал председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин, отметив, что 2019 год станет первым, когда дети смогут оздоравливаться в лагерях практически круглогодично, а не только во время каникул.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Свердловской области потратят на отдых детей более миллиарда казённых рублей 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: екатеринбург, летний лагерь, отдых, бюджет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2639

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети