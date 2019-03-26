В Свердловской области потратят на отдых детей более миллиарда казённых рублей

Расходы региональной казны на детскую оздоровительную кампанию в текущем году составят 1 млрд. 795 млн. руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом депутатам ЗакСО на очередном заседании регионального парламента доложила министр общего и среднего образования Свердловской области Нина Журавлева. По её словам, в текущем году детским отдыхом и оздоровлением детей будут заниматься 1253 организации, в том числе 71 загородный лагерь, 40 лагерей труда отдыха, 27 санаторно-оздоровительные организации. Всего планируется охватить организованным отдыхом и оздоровлением не менее 402 тысяч 749 детей. По сравнению с прошлым годом сумма, традиционно выделяемая из областной казны на оздоровление подрастающего поколения, увеличена на 333 млн. руб.

"Это небывало высокая цифра", - сказал председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин, отметив, что 2019 год станет первым, когда дети смогут оздоравливаться в лагерях практически круглогодично, а не только во время каникул.