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РФС наказал Погребняка за слова о темнокожих футболистах в сборной России

Сегодня комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрел дело нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка. В итоге его оштрафовали, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, Погребняк назвал "смешной" игру темнокожих спортсменов за сборную России. Этими словами заинтересовались в РФС, речь шла о возможной дисквалификации форварда.

В результате комитет по этике принял решение наказать нападающего "Урала" штрафом в размере 250 тыс. руб. Кроме этого, он получил условную дисквалификацию до конца нынешнего сезона.

Напомним, Погребняка поддержал экс-форвард сборной России Андрей Аршавин, который заявил, что национальной команде "бразильцы не нужны".

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РФС наказал Погребняка за слова о темнокожих футболистах в сборной России

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Теги: Погребняк, РФС, Урал, сборная России



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