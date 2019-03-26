Тюменцев приглашают на митинг "в защиту экономических и социальных интересов"

В Тюмени 30 марта состоится митинг "В защиту экономических и социальных интересов граждан России", передает корреспондент Накануне.RU.

Организаторами акции являются областное отделение партии КПРФ. Акция пройдет с 12.00 до 14.00 по адресу ул. Республики, 142 у технопарка СДК "Геолог". Заявленное количество участников - 300 человек.

Мероприятие согласовано с городскими властями.

"Мы выступаем против роста цен и тарифов ЖКХ (в том числе тарифа на обращение с ТКО), высоких цен на бензин, пенсионной реформы!" - сообщают организаторы и приглашают всех желающих прийти и "побороться за свои права".