26 Марта 2019
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Общество За рубежом

Арест пропагандиста: в Китае бывшего замглаы Отдела пропаганды ЦК КПК приговорили к 14 годам тюрьмы

Бывшего замглавы отдела пропаганды ЦК КПК осудили за коррупцию.
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Народный суд средней ступени г. Чжэцзян провинции Нинбо признал Лу Вэя, бывшего замглавы отдела пропаганды ЦК КПК виновным в получении взяток и приговорил его к 14 годам тюремного заключения и штрафу в 3 млн юаней (примерно 30 млн руб., - прим.). Имущество чиновника, полученное им в качестве взяток, также будет конфисковано государством. Сам Лу Вэй признал свою вину и не стал обжаловать приговор.

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемый с 2002 по 2017 гг., находясь на различных постах, оказывал помощь в продвижении по службе и незаконно принимал на работу. В результате государству был причинён ущерб общей суммой в 32 млн юаней.

Суд учёл, что Лу Вэй признал свои преступления, сотрудничал со следствием и вернул незаконно полученное имущество, и поэтому приговорил его к сравнительно мягкому наказанию.

С 1991 г. Лу Вэй начал работать в информагентстве "Синьхуа", а с 2002 г. вступил в его партком. С этого момента и начинаются преступления, установленные судом.

Напомним, пропаганду в КНР сейчас курирует Хуан Куньмин – один из сподвижников Си Цзиньпина по так называемой "новой чжицзянской армии".

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Арест пропагандиста: в Китае бывшего замглаы Отдела пропаганды ЦК КПК приговорили к 14 годам тюрьмы

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Теги: Китай, суд, коррупция, Лу Вэй



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