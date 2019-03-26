Украинская власть приравняла бандеровцев к ветеранам войны

На Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков ОУН-УПА (обе нацистские организации запрещены в России). В пояснительной записке к закону сказано, что на конец мая 2018 года в живых оставалось около 1,2 тыс. бандеровцев.

Им предоставлены льготы при оплате коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте, а также медицинском обслуживании.

В мае 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о признании деятельности боевиков ОУН-УПА борьбой за независимость. Это вызвало напряжение в отношениях с Польшей, которое не снято до сих пор.