26 Марта 2019
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В ближайшие три года в центральных районах Екатеринбурге не останется ни одного киоска

Власти Екатеринбурга утвердили концепцию, по которой в городе не должно остаться ни одного киоска, павильона или торговой палатки. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Александр Высокинский обсудил с членами городского совета общественной безопасности новый подход к размещению объектов нестационарной торговли.

В соответствии с концепцией подготовки Екатеринбурга к его 300-летнему юбилею, в ближайшие 2-3 года в центральных районах города не должно остаться ни одного киоска.

"Большинству субъектов нестационарной торговли придется сменить место дислокации и переместиться в стационарные торговые помещения на первых этажах городских многоэтажек, в пристроенные к ним или отдельно стоящие здания, либо переехать со своими объектами в микрорайоны второй и третьей линии городской застройки. Такой подход позволит культивировать в Екатеринбурге цивилизованные методы торговли и сделает его внешний вид более упорядоченным и привлекательным", - считают в муниципалитете.

На данный момент в городе действует 2 тыс. 337 нестационарных объектов. В ближайшие два года из этого количества в Екатеринбурге останется чуть больше тысячи.

Часть из них переедет в зону так называемого второго городского кольца (это микрорайоны, примыкающие к центральной части города), а основная масса "нестационарки" будет перемещена в радиус третьего городского кольца, которое составляют окраинные районы и отдаленные территории.

Для реализации этой концепции главы семи районов к середине апреля должны разработать и представить в администрацию специальные "дорожные карты" с очередностью и графиками выноса со своих территорий нестационарных объектов.

Отметим, что в 2018 году в столице Среднего Урала демонтировано 246 ларьков и киосков, установленных с нарушением закона.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу ликвидировать объекты нестационарной торговли в городе. Очистить город от торговых павильонов планируется к 2022 году. Под исключение попали только киоски по продаже мороженого и печатной продукции.

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В ближайшие три года в центральных районах Екатеринбурге не останется ни одного киоска

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Теги: екатеринбург, незаконная постройка, ларёк, судебные приставы



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