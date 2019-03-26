26 Марта 2019
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Общество За рубежом

Николас Кейдж женился в четвертый раз

55-летний Николас Кейдж, кажется, снова собрался под венец. Точнее говоря, он уже женился, но, поскольку брак был заключен в Лас-Вегасе, теперь его нужно заверить в судебном порядке по месту жительства, так что актер обратился в суд штата Невада.

Его женой (четвертой по счету) стала нынешняя девушка актера Эрика Койке, они встречаются с апреля 2018 года, то есть меньше года. Впервые парочку заметили в Пуэрто-Рико, где Николас снимал свой новый фильм. Об Эрике почти ничего не известно, TMZ, например, пишет, что она визажист.

Интересно, что у Кейджа в фильмографии есть целых два фильма, связанных с отношениями мужчины и женщины и Лас-Вегасом – это "Медовый месяц в Лас-Вегасе" (комедия) и "Покидая Лас-Вегас" (драма).

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Николас Кейдж женился в четвертый раз

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Теги: николас кейдж, свадьба, лас-вегас



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